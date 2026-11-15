Barcelona inicia las obras del nuevo casal de barrio Via Trajana-La Verneda

Proyecto del nuevo casal de barrio Via Trajana-La Verneda - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado las obras de construcción del nuevo casal de barrio Via Trajana-La Verneda, en el distrito de Sant Martí, un proyecto impulsado por el Pla de Barris que convertirá el local situado en los bajos del edificio de viviendas del número 10 de la calle José Garrido Gámez en un nuevo equipamiento municipal.

Según ha informado el consistorio en un comunicado este domingo la adecuación de este nuevo espacio, de cerca de 200 metros cuadrados, tiene un coste de 553.000 euros y una duración prevista de 6 meses.

El proyecto prevé habilitar los espacios interiores del local para los nuevos usos y adecuar las fachadas del edificio.

El local contará con un espacio central diáfano, con mesas de trabajo y una zona para realizar exposiciones y otras actividades, como charlas y conferencias.

También contará con un segundo espacio que aprovechará la modulación existente de la estructura de hormigón para distribuir una serie de cajas construidas en madera, en las cuales se podrán ubicar hasta 4 espacios para diferentes usos.