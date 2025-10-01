Barcelona inicia un proyecto de arte urbano que llevará 17 obras de gran formato a Nou Barris

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado el nacimiento del proyecto 'NOU Sentit Urbà'. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Marcé asegura que NOU Sentit Urbà "sorprenderá" por su compromiso social

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que el distrito de Nou Barris se convertirá desde este miércoles y durante las próximas semanas en un "laboratorio de arte urbano al aire libre" donde artistas locales e internacionales crearán 17 obras de gran formato.

El proyecto, conocido como NOU Sentit Urbà, tiene como objetivo acercar formas singulares de expresión cultural a zonas de la ciudad "no forman parte del imaginario colectivo", indica el consistorio en un comunicado.

Con esta iniciativa, también tratará de fomentar el sentimiento de pertenencia y de identidad de los vecinos, ya que "podrán implicarse en un proceso de creación comunitaria que también busca favorecer la cohesión social".

"SORPENDERÁ"

El concejal de Cultura y del distrito de Nou Barris, Xavier Marcé, ha asegurado que "sorprenderá el nivel de compromiso social que generan las obras" ya que entre las temáticas escogidas están la recuperación de la simbología y el paisaje, la interacción con los alumnos, el feminismo o la memoria histórica.

Ha añadido que NOU Sentit Urbà también busca abrir un debate "nuevo" en la ciudad, que sirva para enfocar las políticas públicas alrededor del arte urbano.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 953.000 euros financiados con fondos europeos Next Generation, y la elección de los artistas ha ido a cargo de un comité de expertos locales e internacionales.