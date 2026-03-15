Barcelona inicia la última fase de la reurbanización de la calle Balmes

BARCELONA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona iniciará este lunes la última fase de las obras de reurbanización de la calle Balmes entre la plaza Molina y la ronda General Mitre, según ha informado este domingo mediante un comunicado.

Los trabajos se centrarán en la construcción de una nueva acera renovada y más ancha, así como en la implantación de servicios de alumbrado, riego y semáforos, además de nuevo mobiliario urbano y la plantación de árboles.

Las aceras, tanto la ya ejecutada en el lado Besòs como la que se realizará ahora en el lado Llobregat, tendrán una anchura media de 4,35 metros para ganar espacio para los peatones, mientras que la calzada se mantendrá con tres carriles de circulación: dos de subida y uno de bajada.

Durante marzo y abril también se completará la pavimentación de las intersecciones con las calles Putxet, Sant Hermenegild, Copèrnic, Francolí, Santjoanistes y Sant Elies, que se irán reabriendo progresivamente al tráfico.

La previsión municipal es que las obras finalicen durante el segundo trimestre del año, tras renovar un total de 15.000 metros cuadrados de superficie.