Barcelona iniciará en abril la transformación urbana del Turó de la Font de la Guatlla - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona iniciará este mes de abril las obras de transformación urbana del Turó de la Font de la Guatlla, en el distrito de Sants-Montjuïc de la ciudad, que mejorarán la movilidad y la accesibilidad de las calles Guatlla, Lotus, Gessamí, Begònia, Hortènsia y Pas de Valls.

La mejora se hará en distintas fases, y complementará la reurbanización de la calle Amposta del mismo barrio, unas intervenciones que forman parte del Plan de Mantenimiento Integral del Pla Endreça del consistorio, y a las que se destinarán unos 4 millones de euros, del total de 435 que se invertirán hasta 2028 en toda la ciudad.

La primera fase, en las calles Guatlla y Lotus, se iniciará en abril y se alargarán durante 6 meses, en que se repavimentará todo el tramo, se soterrarán líneas aéreas, se sustituirá el alumbrado y se harán actuaciones puntuales en el alcantarillado.

También habrá una mayor pacificación del tráfico y se cambiará el sentido de algunos tramos es estas calles: Guatlla será de bajada entre Lotus y Chopin, y de subida entre Lotus y Polvorí; mientras que Lotus cambiará de sentido para poder subir por calle Dàlia y bajar por Guatlla.

SEGUNDA FASE

La segunda fase contempla la remodelación de las calles Gessamí, Begònia, Hortènsia y Pas de Valls, y se prevé iniciarla en verano, en unas actuaciones que durarán 10 meses.

En estas calles residenciales, que tienen tramos con fuertes pendientes, se harán obras de mejora de la accesibilidad con nuevas rampas, y nuevos elementos de mobiliario urbano, de introducción de más vegetación, una nueva red de drenaje y nuevas zonas de juego con un gran tobogan entre Gessamí y Begònia.