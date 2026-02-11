Barcelona instalará 20 cámaras de seguridad en la plaza Reial y 6 en la avenida de la Catedral

Barcelona instalará 26 nuevas cámaras de seguridad en la plaza Reial y la avenida de la Catedral. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona instalará 26 nuevas cámaras de vigilancia en la plaza Reial, que contará con 20, y en la avenida de la Catedral, que tendrá otras 6.

El objetivo de su instalación es "reforzar la prevención de hechos delictivos, la seguridad ciudadana y mejorar la respuesta ante incidencias graves", informa el consistorio en un comunicado este miércoles.

"El gobierno municipal apuesta por usar las nuevas tecnologías como herramientas al servicio de la seguridad y aumentar la percepción de seguridad de la ciudadanía. La videovigilancia se concibe como una herramienta moderna y necesaria para dar apoyo a las políticas de seguridad urbana", ha sostenido.

Ha detallado que, en el caso de la plaza Reial, el proyecto prevé la colocación de nuevos báculos en la plaza y distintos sistemas para cubrir "tanto el espacio central como el interior de los porches y sus entornos".

Las obras en estas dos nuevas ubicaciones comenzarán este mes de febrero y está previsto que finalicen en julio.

660 CÁMARAS

Actualmente, Barcelona cuenta con 160 cámaras y el Plan de Videovigilancia que ya está en marcha ampliará progresivamente el número de dispositivos en la ciudad hasta los 660 en 2027.

En el marco de esta estrategia, el Ayuntamiento comenzó la instalación de 14 cámaras en noviembre en plaza Catalunya y 12 más en el paseo marítimo de la Barceloneta.