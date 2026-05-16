Barcelona instalará una pantalla gigante en Glòries para la final de la Champions femenina

Archivo - Cientos de personas viendo la final del año pasado en el parque de les Glòries - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona instalará una pantalla gigante en el parque de las Glòries para la final de la Champions femenina, que enfrentará al Barça y al Olympique de Lyon el próximo sábado, ha informado el ayuntamiento en un comunicado.

El partido se jugará en Oslo (Noruega) a las 18:00, hora en que también estará disponible la pantalla para ver el enfrentamiento desde el parque barcelonés, como ya hiciera el año pasado.

El concejal de Deportes, David Escudé, ha destacado la apuesta por el deporte femenino: "Volveremos a tener en el parque de las Glòries la retransmisión en directo de esta histórica final para que todos los barceloneses que quieran acercarse puedan disfrutar de la que esperamos sea la cuarta victoria del Barça en esta competición".