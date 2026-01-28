Barcelona invertirá 200 millones en 2026 para mantenimiento y mejoras en 1.336 puntos de la ciudad

Archivo - Vistas de la ciudad de Barcelona desde el mirador de la Fundación Joan Miró, a 3 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicado que el Ayuntamiento invertirá 200 millones de euros en 2026 en mantenimiento y mejoras en 28 barrios de la ciudad, con un total de 1.336 actuaciones de mantenimiento y renovación (160 millones) y otras 36 de transformación (40 millones), en el marco del Pla Endreça y del Plan de Mantenimiento Integral (PMI).

Lo ha dicho el primer edil en rueda de prensa este miércoles, en la que ha asegurado que se trata de "la mayor inversión anual hecha en estos ámbitos desde la historia democrática del Ayuntamiento" y en la que ha remarcado que uno de los ejes centrales es la sustitución y mantenimiento de las escaleras mecánicas y de ascensores en los barrios con una orografía más inclinada.

Ha subrayado que esta nueva inversión es gracias al nuevo presupuesto vigente desde el 1 de enero y que el conjunto de actuaciones son obras de "microcirugía urbana muy importantes en la vida cotidiana de los vecinos que pueden durar entre 4 días las más cortas y 4 meses las más largas".

Ha detallado que los trabajos incluyen pavimentaciones de calles, mejoras de aceras, renovación de mobiliario urbano, alumbrado, parques y jardines, fuentes o semáforos, además de las escaleras mecánicas y ascensores.

Ha añadido que en este mandato habrán destinado al mantenimiento del espacio público lo mismo que la suma de los 3 mandatos anteriores: "Habremos invertido 435 millones de euros, mientras que entre 2011 y 2023 fueron 430. Esto es en parte porque teníamos mucho trabajo acumulado".

ESCALERAS MECÁNICAS Y ASCENSORES

"Es un importante salto para mejorar la accesibilidad en los barrios de montaña de la ciudad, donde hay más zonas con desnivel, y así impulsar un mantenimiento preventivo y evitar que estas infraestructuras lleguen al final de su vida útil", ha expresado en referencia a las escaleras mecánicas y ascensores de los distritos de Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó y Nou Barris.

Concretamente, se sustituirán 11 grupos de escaleras, que representan un total de 24 escaleras individuales, y se sustituirán y modernizarán 13 ascensores, además de renovar en toda la ciudad la señalización informativa.

Ha añadido que el objetivo es que en 2027 "ninguna escalera mecánica de la ciudad tenga más de 20 años y que los ascensores con más de 15 años de antigüedad hayan sido renovados", a la vez que ha señalado que es la actuación más importante hasta la fecha en mejora de estas infraestructuras.

"En 2027 habremos sustituido el 25% de todas las escaleras mecánicas de la ciudad y habremos renovado el 50% de los ascensores. Hemos cambiado la contratación, reforzado la prevención y aceleramos la reparación para tener las mínimas incidencias posibles, que antes eran una constante", ha sostenido.

ALCANTARILLADO Y ASFALTO

Por otra parte, ha recalcado que renovarán hasta 10 kilómetros de alcantarillado de toda Barcelona, lo que equivale a la longitud de toda la avenida Diagonal, así como 12 actuaciones en estructuras viarias como puentes, entre otros.

Ha apuntado que las actuaciones iniciadas en 2025 en 29 barrios han supuesto la renovación de 220.000 metros cuadrados de asfalto; 38.000 de aceras; 25 kilómetros de riego; 9.600 metros cuadrados de verde; y se está completando la retirada de 11 kilómetros de cableado aéreo y 279 postes de madera.