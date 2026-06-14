Barcelona invertirá 2,7 millones en la reforma de la calle de la Artesania en Nou Barris

Reforma de la calle de la Artesania de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona invertirá 2,7 millones de euros en la remodelación de la calle de la Artesania, en el barrio de la Guineueta del distrito de Nou Barris, con el objetivo de mejorar la accesibilidad de los peatones, ampliando las aceras y aumentando el espacio verde.

La previsión es que las obras se inicien a principios de 2027 y que puedan acabarse durante la segunda mitad del año, con una intervención sobre 4.800 m2 que obligará a reubicar determinados servicios y ampliar espacios existentes delante de locales y viviendas, informa el consistorio en un comunicado este domingo.

La intervención supone la extensión del parque de la Guineueta hasta la acera de la calle de la Artesania, lo que, según ha apuntado el regidor de Nou Barris, Xavier Marcé, supone una "actuación clave" como nexo de conexión entre los barrios del Verdum, la Guineueta y Canyelles.

"Es la mejor prueba del compromjso firme que mantenemos para modernizar nuestros barrios y garantizar que los vecinos y vecinas disponen de más espacio para caminar con comodidad", ha añadido.

El presupuesto de esta actuación saldrá del Programa d'Inversió Municipal, que contempla una inyección de más de 1.900 millones de euros en toda la ciudad.