Barcelona invierte 7,34 millones en instalar rampas mecánicas en el barrio de Montbau

Fotografia del tramo afectado por las obras. - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado las obras para instalar rampas mecánicas de subida en la calle Poesia, en el barrio de Montbau, con una inversión de 7,34 millones de euros y cuya finalidad es mejorar la movilidad en un tramo con una pendiente sostenida del 10%, informa el Ayuntamiento en un comunicado este lunes.

Los trabajos tienen una duración prevista de 18 meses e incluyen la ampliación de las aceras, la renovación del alumbrado con tecnología LED y el mantenimiento del arbolado para generar nuevos espacios de sombra.

La intervención conlleva una reordenación del tráfico que eliminará el sentido de subida para vehículos entre las calles Harmonia y Vayreda, permitiendo adecuar el carril de bajada a las necesidades del transporte público y de los servicios de emergencia.

El proyecto también incluye la mejora de la red de alcantarillado y la futura instalación de una cobertura fotovoltaica en las rampas para proteger los mecanismos de la vegetación de los jardines de Montbau.

Las nuevas estructuras facilitarán el paso de los peatones, manteniendo a su vez un total de 64 plazas de estacionamiento para coches y 10 para motocicletas en todo el ámbito afectado.