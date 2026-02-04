Barcelona levanta una promoción de 4 pisos públicos hecho con módulos de madera en el Poble-sec

El edificio ya tiene el primer piso construido y se está colocando el segundo. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cuarto teniente de alcalde de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha visitado este miércoles las obras de una promoción bautizada con el nombre de WikiHousing de 4 pisos públicos hechos de madera en el barrio del Poble-sec, en el distrito de Sants-Montjuïc, y que se destinarán a jóvenes.

Valls ha dicho que esta promoción es "social, ecológica, flexible y replicable", y ha destacado que la estructura del edificio, de 4 pisos, se está levantando en un tiempo "récord" de 6 semanas gracias a un sistema de módulos prefabricados de madera.

En la visita también han participado el decano del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), Guim Costa; el arquitecto e impulsor de WikiHousing, David Juárez, y la presidenta de Holaluz, Carlota Pi.

REGULAR EL MERCADO

Valls ha expresado que la dificultad de acceso a la vivienda es un problema al que se enfrentan las "grandes ciudades europeas los próximos 15 años" y ha señalado la necesidad de producir más edificios y de regular el mercado, con la colaboración del sector privado.

Costa ha celebrado que la propuesta de WikiHousing ya es una realidad: "Este edificio arregla una medianera complicada y propone trabajar con la industrialización de la madera".

EL PROYECTO

WikiHousing fue la iniciativa ganadora de la convocatoria Ciutat Proactiva 2021 de la fundación BIT Habitat, y está formada por el estudio de arquitectura Straddle3, la consultora ambiental Societat Orgànica y el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), y el proyecto también cuenta con el apoyo de Holaluz.

Así, el bloque estará formado por 4 plantas, a piso por planta de unos 50 metros cuadrados, y con una pérgola de placas solares por encima de la última que se levantará en 6 semanas.

Una vez terminadas las obras, las 4 viviendas se destinarán a personas de entre 18 y 30 años inscritas en el Registro de Solicitantes de Viviendas con Protección Oficial.

Juárez ha explicado que el uso de módulos prefabricados reduce en un 50% el plazo de construcción y Pi ha destacado que las placas solares permitirán que toda la energía que se produzca sea utilizada por los jóvenes que vivan en el edificio y que la que sobre se comparta con los vecinos.