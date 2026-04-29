Barcelona y su metrópolis abren 94 espacios para celebrar la Nit dels Museus 2026 el 16 de mayo

Cartel de la Nit dels Museus 2026. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 94 espacios de Barcelona y su área metropolitana abrirán sus puertas por la Nit dels Museus 2026, que se celebrará desde las 19 horas del 16 de mayo hasta las 01.00 horas del 17 de mayo para ofrecer una "experiencia cultural diferente y gratuita".

En un comunicado este miércoles, el Ayuntamiento de Barcelona ha explicado que la fiesta se celebra en la capital catalana, Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramanet y Sant Joan Despí.

La cita abre por "primera vez" el Gran Hotel Barcino de Barcelona, el Centre Cultural La Bòbila y el centre La Florida 6.0 de L'Hospitalet, mientras que otros equipamientos que participan en el evento lo hacen renovados, como el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc y la Casa de l'Aigua.

Por su parte, el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes se une a la jornada en plena celebración de su 700 aniversario y en cuanto a los museos, la "gran mayoría" hará jornada de puertas abiertas durante esa noche, dando la posibilidad de visitar sus muestras temporales.

El consistorio ha añadido que, más allá de las exposiciones, la Nit dels Museus ofrece un catálogo de actividades para todos los públicos, con conciertos, recitales, teatro, danza y visitas guiadas, y que en esta edición la web de la iniciativa remarca aquellas propuestas que "puedan resultar especialmente atractivas" para los jóvenes.