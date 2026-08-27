Barcelona Oberta alerta que las obras de la ciudad perjudican a los ejes comerciales

Archivo - Obras en La Rambla de Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Ejes Comerciales Turísticos, conocida como Barcelona Oberta, ha alertado que, a través de una encuesta realizada a sus ejes comerciales, se ha producido una disminución de la afluencia y las ventas este verano que coincide con las obras en varios puntos estratégicos de la ciudad.

Las obras han afectado a los principales accesos de Barcelona en el sur (Plaza España y Gran Vía); norte (Meridiana); noroeste (Ronda de Dalt) y noreste (Glòries y Gran Vía), y la organización asegura que su impacto va más allá de los comercios que se encuentran cerca de las entradas, ha informado en un comunicado este jueves.

A estas afectaciones se le suman más tramos de obras como los de la línea L8 del Metro en el Eixample o Gràcia; la Rambla; Sants o Verdaguer, lo que en conjunto "perjudica a la movilidad" de los ciudadanos y visitantes, sobre todo a la hora de moverse entre barrios y ejes comerciales.

Ante esta situación, Barcelona Oberta ha reclamado una planificación específica a partir del 1 de septiembre, cuando vuelve la actividad comercial, el inicio del curso escolar y empieza la campaña de otoño, además de pedir que no se sobrepongan obras de gran impacto que afecten a los accesos de la ciudad.

Por otro lado, la organización pide que cuando se dan estos casos prolongados de obras, las administraciones "tomen responsabilidades y den compensaciones a los negocios", que en algunos casos pueden ver en riesgo su continuidad.