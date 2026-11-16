Barcelona Oberta celebra el desalojo de plaza Catalunya y pide ponerla a punto para Navidad

Desalojo de la acampada por la vivienda de Barcelona, en Barcelona, Cataluña, España a 16 de noviembre de 2026 - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Oberta ha valorado positivamente la actuación de la Guardia Urbana en el desalojo de la acampada de la plaza Catalunya llevado a cabo la madrugada de este lunes, y ha pedido al Ayuntamiento poner a punto el espacio para que las familias y la ciudadanía puedan disfrutar de las actividades de Navidad.

En un comunicado, la entidad ha agradecido al consistorio la "determinación" para recuperar este espacio y ha reconocido la labor de los agentes y de los servicios municipales que han intervenido en el dispositivo.

DERECHO A LA PROTESTA Y SALUBRIDAD

Barcelona Oberta ha afirmado que el acceso a la vivienda es un "problema grave" que requiere respuestas urgentes y efectivas de las administraciones, y ha reconocido la legitimidad de las movilizaciones para reclamar soluciones.

Sin embargo, ha considerado que la prolongación de la acampada había generado problemas de salubridad, convivencia y deterioro del espacio público que hacían "necesaria" una actuación municipal.

La entidad ha recordado que ya defendió el 6 de noviembre que el derecho a la protesta debe ser compatible con el uso compartido, la limpieza y la convivencia en un espacio central que debe poder ser disfrutado por vecinos, trabajadores, comerciantes y visitantes en "condiciones adecuadas".

ATENCIÓN SOCIAL Y NAVIDAD

Asimismo, Barcelona Oberta ha considerado "imprescindible" que la recuperación de la plaza vaya acompañada de la atención social necesaria para las personas en situación de vulnerabilidad que pernoctaban en ella, con respuestas adecuadas a sus necesidades.

Finalmente, ha reclamado al Ayuntamiento que complete la limpieza y preparación de la plaza, concrete el calendario de actividades, mantenga el Festival de Nadal en su "emplazamiento habitual" y trabaje para garantizar el alumbrado navideño.