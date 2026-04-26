Barcelona obtiene por octavo año el sello Infoparticipa con el 100% de indicadores de transparencia

Entrega del sello - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha obtenido por octavo año consecutivo el sello Infoparticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona tras cumplir el 100% de los indicadores de transparencia evaluados, según ha informado este domingo en un comunicado.

El reconocimiento se basa en un análisis de 54 criterios sobre información institucional, gestión económica, datos del municipio y mecanismos de participación ciudadana, dentro de un estudio que revisa los portales web de administraciones locales de Catalunya.

En esta edición, 22 ayuntamientos han alcanzado la puntuación máxima, entre ellos Barcelona y Mataró, que son los únicos municipios de más de 100.000 habitantes que cumplen todos los requisitos establecidos.