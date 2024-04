El Barcelona Open Banc Sabadell y Aigües de Barcelona celebran el 5 'Play for the Planet'

El Godó 2024 cifra en más de un 25% la reducción de su huella hídrica



BARCELONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó y Aigües de Barcelona han celebrado la quinta edición de la jornada sobre sostenibilidad ambiental 'Play for the Planet' esta semana en las instalaciones del torneo, informan el certamen y la empresa en un comunicado conjunto de este jueves.

Durante su intervención, el ESG business development director de Banc Sabadell, Sergio Sánchez, ha asegurado que el deporte "puede aportar mucho todavía" en economía circular, recursos hídricos, prevención de la contaminación y cadenas de suministro sostenible.

Ha opinado que el torneo y el Real Club de Tenis Barcelona-1899 (RCTB-1899) son "innovadores y punta de lanza en materia de sostenibilidad" y ha instado al sector a seguir su ejemplo: entre las iniciativas de ambas entidades, figuran la reutilización de pelotas y el uso de cordajes usados de las raquetas para fabricar ropa deportiva.

En una mesa redonda posterior, el director de sostenibilidad de Aigües de Barcelona, Xavier Bernat, ha subrayado que el Godó 2024 "reducirá en más de un 25% su huella hídrica" mediante un sistema de reutilización de aguas grises y pluviales y con la construcción de depósitos subterráneos.

Ha defendido que el plan de sostenibilidad "cuente con la implicación de todos los agentes involucrados" en una entidad y ha llamado a descarbonizar la cadena de valor, que cree que genera la mayoría de emisiones y de huella hídrica.

TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD

A su vez, la event manager de la 37 America's Cup, Eva Pizá, ha destacado que, en la cuestión de los barcos, "antes la tecnología estaba solo al servicio de la velocidad, ahora también está al servicio de la sostenibilidad", y ha dicho que la sostenibilidad es un valor compartido con el Open Banc, junto a la innovación y la diversidad.

Y el miembro de la comisión de sostenibilidad del RCTB - 1899, José María Baldasano, ha advertido que "lo preocupante no es la sequía, es la tendencia" por lo que ha dicho que la sostenibilidad no es un capricho tecnológico, si no una necesidad humana.

El cofundador de Infinite Athletic, Francesc Jiménez, ha cifrado en siete litros el consumo de agua que ahorran por camiseta al reutilizar los cordajes de las raquetas de tenis para fabricar camisetas de algodón.

ADMINISTRACIONES

La responsable de desarrollo sostenible de la Generalitat, Mireia Cañellas, ha asegurado que el RCTB-1899 es el "ejemplo de que es posible" avanzar en sostenibilidad y de que existen las herramientas y tecnología para aplicar las iniciativas en esta materia.

Y la gerente del Institut Barcelona Esports, Sonia Closa, ha abogado por que el plan de sostenibilidad del RCTB-1899 pueda "estar disponible" para los otros acontecimientos deportivos celebrados en Barcelona y para las entidades organizadoras.