Barcelona pagará 600 euros a quien renueve su ciclomotor de combustión por uno eléctrico desde 2026

Collboni en la presentación de la medida este lunes en el recinto Ca l'Alier de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona pondrá a disposición de sus vecinos y empresas ayudas de 600 euros para renovar sus ciclomotores de combustión por modelos eléctricos a partir del próximo 1 de marzo, un programa que prevé prolongarse hasta 2030 y que movilizará 15 millones de euros.

Lo ha presentado este lunes el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha reivindicado el objetivo del gobierno municipal de "no dejar a nadie atrás" en la transición hacia el vehículo eléctrico, especialmente a los jóvenes y personas con menos recursos.

Asimismo, ha celebrado conjugar los objetivos ambientales del consistorio con la tradición de Barcelona como "ciudad motera", así como haber acordado la medida tanto con las asociaciones de usuarios como el propio sector del ciclomotor.

Además de las ayudas, la iniciativa contempla impulsar la instalación de puntos de recarga e intercambio de baterías, con ayudas de hasta 45.000 euros por centro para cubrir un máximo del 60% de su coste.

De este modo, el alcalde ha destacado el lanzamiento de esta "medida 360", dedicada a impulsar la descarbonización tanto por el lado de los compradores como por el lado de los distribuidores.