Barcelona participará en un proyecto de vivienda asequible con ciudades de EE.UU., Canadá y la UE

Archivo - Varias grúas en una zona de obras, a 31 de diciembre de 2022, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha sido seleccionada para participar en el proyecto europeo EU Cities Gateway, en el que participarán distintas ciudades de Estados Unidos (EE.UU.), Canadá y la Unión Europea (UE), concretamente de Italia y Finlandia, para compartir ideas y poner en marcha acciones piloto sobre la construcción de vivienda asequible.

El programa, heredero del International Urban and Regional Cooperation (IURC), también tiene como objetivo fomentar la cooperación y el aprendizaje mutuo entre ciudades de ambos continentes, y tendrá una duración de 3 años, indica el consistorio en un comunicado.

La comisionada de Asuntos Europeos del Ayuntamiento, Mar Jiménez, ha destacado que "Barcelona se está convirtiendo en un referente internacional en materia de vivienda, una de las principales prioridades" del gobierno del alcalde, Jaume Collboni.

EU Cities Gateway ofrece a las ciudades un espacio para conectar, innovar y liderar a nivel global, y su primer encuentro temático tuvo lugar en Toronto del 10 al 12 de diciembre en el marco del congreso Strong Cities Network Sixth Global Summit, con más de 200 representantes de todo el mundo.

Los próximos días 8 y 9 de enero, Jiménez participará en el Simposio de Innovaciones Institucionales en Ciudades que se celebrará en el Bloomberg Center for Cities de la Universidad de Harvard, donde explicará el papel que está jugando la alianza Mayors For Housing para situar la vivienda en el foco de las políticas de la UE.