Barcelona & Partners promueve la captación de inversión en Reino Unido para el sector Deep tech

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Barcelona & Partners, la agencia de atracción de inversiones de Barcelona Global, ha promovido en Londres un encuentro de fundadores, directivos e inversores de compañías británicas con el objetivo de dar a conocer el potencial económico y las oportunidades de inversión en el ecosistema Deep tech --Inteligencia Artificial, Robótica, Block Chain, Biotecnología i Computació Quàntica-- de la "gran Barcelona".

La jornada, celebrada bajo el título 'Barcelona: Where Innovation Attracts Investment' y coorganizada con Cuatrecasas, ha contado con la participación de la oficina de Londres de la agencia Acció y de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), y ha reunido a 77 altos directivos e inversores, informa Barcelona Global en un comunicado este miércoles.

Entre las iniciativas orientadas a impulsar la innovación tecnológica y el desarrollo de industrias estratégicas, figura la SETT, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, que canaliza inversiones en ámbitos como la digitalización, las telecomunicaciones, la microelectrónica, los semiconductores, las tecnologías disruptivas y el sector audiovisual.

Por eso, dispone del PERTE Chip, Fondo Next Tech y el Hub audiovisual, que ejecutan y gestionan la inversión procedente de los fondos Next Generation EU.

Estos instrumentos de inversión pública se están ampliando con el Fondo España Creix, creado en 2026 con una base de 10.500 millones de euros para impulsar sectores como la digitalización, la IA, la energía o la reindustrialización.

160 HUBS DE INNOVACIÓN

Los participantes en la jornada han puesto en valor "las ventajas competitivas de Barcelona para las empresas emergentes y grandes corporaciones con un alto componente de innovación en Deep tech" que quieran expandirse a Europa: talento de primer nivel, excelencia en la investigación, infraestructura de innovación y casos de éxito probados de empresas británicas que ya se han expandido y han obtenido financiación.

Barcelona cuenta con más de 160 hubs de innovación, de los cuales un 70% se centran en Deep tech e Inteligencia Artificial, un colectivo de más de 130.000 profesionales digitales --un 33% de procedencia internacional-- y 93 centros de investigación.