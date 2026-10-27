Barcelona pide que la futura estación de la Sagrera lleve el nombre de Pasqual Maragall

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BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha propuesto al Gobierno bautizar a la futura estación de la Sagrera con el nombre del exalcalde de la ciudad y expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall.

Lo ha anunciado este martes el alcalde, Jaume Collboni, en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, donde ha afirmado que el objetivo es homenajear al "primer alcalde que soñó con esta entrada norte que miraba a Europa".

"(Maragall) era muy consciente de que el futuro del transporte público era el ferroviario", y ha asegurado que la Sagrera será una estación de estaciones, que prevé que entre en funcionamiento en 2032.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)