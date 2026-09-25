Barcelona pide al gestor de la liga de fútbol que expulse al equipo que exhibió símbolos fascistas

Archivo - El concejal de deportes de Barcelona, David Escudé. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, ha explicado que la mañana de este viernes ha enviado un escrito formal al gestor de la liga privada de fútbol que se disputa en las instalaciones municipales del Velòdrom d'Horta y que acoge al equipo que exhibió simbología fascista, para que lo expulse de la competición.

"Queremos expresar nuestra denuncia y condena a la exhibición de elementos fascistas y a la normalización a través del deporte, que debe representar absolutamente todo lo contrario de estos elementos", ha sostenido en declaraciones a los medios.

Ha asegurado que el consistorio ha tenido conocimiento de las informaciones relativas al equipo 'Mingorrubio Balompié', que ha utilizado la denominación 'Bayern de los Caídos' con simbología vinculada al franquismo, y que ha sido denunciado por unos abogados privados en Fiscalía.

Escudé ha subrayado que la petición de expulsar al equipo responde a la voluntad de garantizar que los espacios deportivos municipales sean "abiertos a todo el mundo y fundamentados en los valores democráticos, el respeto, la convivencia y la tolerancia".

Ha añadido que si el gestor no lo expulsa por su cuenta, el consistorio podría obligarles a hacerlo y ha afirmado que este episodio debe servir para que "cualquiera que intente hacer broma o exaltación de este tipo se lo piense más de una vez".