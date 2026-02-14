Barcelona presenta una maqueta de 84m2 para "comprender y proyectar" el desarrollo de la ciudad

La maqueta Pla de Barcelona 2026-2035 - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado una maqueta de 84 metros cuadrados de la ciudad, la maqueta Pla de Barcelona 2026-2035, un proyecto concebido para "comprender y proyectar" el futuro de Barcelona y que sirve como punto de partida de la programación de la Capital Mundial de la Arquitectura 2026.

La maqueta, impulsada por el Ayuntamiento y financiada por el Consorci de la Zona Franca (CZFB), ha sido fabricada mediante la impresión digital de 1.204 piezas que encajan como un rompecabezas, abarcando el territorio entre la antigua desembocadura del río Llobregat y el nuevo puerto de Badalona (Barcelona), ofreciendo una recreación precisa y detallada de Barcelona y su entorno metropolitano, ha informado el consistorio en un comunicado.

Gracias a su configuración modular en tres dimensiones, que permite actualizar la maqueta de acuerdo con la evolución de la ciudad, y a la incorporación de tecnologías de realidad aumentada, se crea una plataforma interactiva.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha subrayado que es "el reconocimiento que quiere hacer la ciudad a la arquitectura y el urbanismo como instrumentos muy poderosos para contribuir a hacer mejor la vida de las personas" y ha añadido que, con este proyecto, la Capitalidad empieza a andar, en sus palabras.

El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha dicho que este proyecto "simboliza la apuesta del Consorci por una nueva manera de fabricar basada en la innovación y la tecnología avanzada".

A partir de este sábado la maqueta quedará expuesta de manera permanente en la antigua sede de la Editorial Gustavo Gili, sede central de la Capital Mundial de la Arquitectura y se podrá visitar de martes a domingo de 10 a 19 horas.

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

La maqueta se presenta como una herramienta educativa construida a escala 1/1.500 y representa la parte central del área metropolitana de Barcelona, el conocido como Pla de Barcelona.

Se ha producido en el DFactory, el centro de innovación de la industria 4.0 ubicado en la Zona Franca y fabricada con ácido poliláctico, un material termoplástico, y su producción ha requerido 21.000 horas de impresión y aproximadamente 950 kilos de material con hasta 10 impresoras trabajando de forma simultánea.

Además, las 1.204 piezas que forman el conjunto se pueden extraer y sustituir, por lo que el diseño permite incorporar futuras transformaciones urbanas a medida que la ciudad evolucione.

PLATAFORMA INTERACTIVA

La maqueta incorpora cuatro dispositivos oculares situados sobre cuatro pies que evocan los antiguos prismáticos binoculares, que permiten, mediante capas de información superpuestas con tecnología de realidad aumentada, que sea una plataforma interactiva.

Estos dispositivos también funcionan como apoyo para futuros discursos expositivos que se podrán visualizar sobre la maqueta.