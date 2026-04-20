Barcelona probará un asfalto de ELSAN (OHLA) que reduce un 76% la emisión de CO2

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

ELSAN (filial de OHLA) ha sido seleccionada por su proyecto presentado con la empresa AMSA y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) para desarrollar un asfalto que reduce un 76% las emisiones de CO2 y que se probará en obras de espacio público de Barcelona desde otoño.

Su proyecto 'Biochar' ha ganado la convocatoria 'La sección de calle del siglo XXI' del Ayuntamiento de Barcelona, BIMSA, la Fundación BIT Habitat y la Diputación de Barcelona para hacer calzadas más sostenibles, informa OHLA este lunes en un comunicado.

Recibirá una subvención para el desarrollo, prototipado y validación del proyecto en un entorno real: instalará asfalto con un material de origen natural que reduce las emisiones contaminantes cuando se fabrica, y además actúa como sumidero de carbono.

BIOMASA DE RESIDUOS ORGÁNICOS

Este material, obtenido de biomasa de residuos orgánicos como huesos de aceituna o restos de pino, sustituye a componentes tradicionales del asfalto, como es el filler (fracción de árido inferior a 0,063 mm).

ELSAN, especializada en infraestructuras viarias y asfálticas, también ha destacado esta solución porque puede durar tanto o más que las mezclas convencionales y por "su potencial para escalar su aplicación a otras unidades de obra".

Se testeará en obras de espacio público dentro de un piloto gestionado por BIMSA y después se monitorizará 12 meses, para evaluar su comportamiento, rendimiento y capacidad de replicación en otras actuaciones en la ciudad.