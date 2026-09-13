Barcelona reactiva las obras de viviendas con servicios para ancianos en la antigua Quirón

La primera tenienta de alcalde y concejal del distrito de Gràcia, Laia Bonet, en las obras. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras para construir un nuevo edificio municipal de viviendas con servicios para personas mayores en la antigua clínica Quirón, en la avenida Mare de Déu de Montserrat del distrito de Gràcia en Barcelona, se han vuelto a poner en marcha, después de paralizarse por la quiebra de la empresa constructora, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este domingo.

El edificio, bautizado como Espai Quirón, incluirá 83 viviendas con servicios para personas mayores, un espacio de convivencia para aquellas personas con una necesidad asistencial alta y una serie de equipamientos comunitarios.

Las obras cuentan con un presupuesto de prácticamente 18 millones de euros, y está previsto que se alarguen durante dos años y medio, ha detallado el ayuntamiento.

La primera tenienta de alcalde y concejal del distrito de Gràcia, Laia Bonet, ha descrito que la reactivación de los trabajos como una buena noticia para los vecinos, y que esta se ha llevado a cabo con un proyecto "mejorado y renovado".

En el nuevo edificio, de 11.000 metros cuadrados y promovido por el Institut Municipal de l'Habitatge (IMHAB), las viviendas estarán situadas a partir de la primera planta, mientras que los diferentes equipamientos y espacios comunitarios estarán en la planta baja y el sótano.