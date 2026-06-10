Barcelona recibe 4.000 solicitudes para ser voluntario en el Grand Départ del Tour de Francia

Voluntarios en Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha cerrado oficialmente el plazo de inscripciones para formar parte del equipo de voluntarios que participarán en la organización del Grand Départ del Tour de Francia superando las 4.000 solicitudes.

En un comunicado este miércoles, el concejal de Deportes, David Escudé, ha celebrado la respuesta "absolutamente ejemplar" de los barceloneses cuando aún queda 1 mes para el evento y que, según él, demuestra la pasión por el ciclismo que hay en la ciudad.

"Queremos dar las gracias a todas y cada una de las personas que se han ofrecido por hacer de este proyecto un éxito inolvidable, su entusiasmo es la mejor carta de presentación de Barcelona en el mundo", ha añadido el edil.

Durante los próximos días, los responsables contactarán con las personas registradas para comprobar su disponibilidad y perfil, y a continuación se desplegarán sesiones informativas y jornadas técnicas para dotar al equipo de las herramientas y conocimientos necesarios.

El consistorio ha recordado que si bien ya se han conseguido todos los voluntarios necesarios para la ciudad de Barcelona, el dispositivo global de voluntariado sigue abierto para otras localidades y tramos del territorio catalán por donde transcurrirá la prueba.