Barcelona recuerda la huelga de trabajadores municipales de 1976 con una exposición y una placa

El Ayuntamiento de Barcelona ha inaugurado este martes una exposición fotográfica y una placa, situadas en el Pati de Carruatges del consistorio, para recordar la primera huelga de trabajadores municipales de 1976, que este martes cumple 50 años.

El tercer teniente de alcalde de Barcelona, Albert Batlle, ha destacado el hito como "punto culminante" de una movilización fruto de un proceso sostenido de reuniones y asambleas de trabajadores, que lucharon por una democracia que ya era imparable.

"Fueron trabajadores públicos valientes que alzaron la voz para reclamar mejoras salariales y laborales, pero también derechos democráticos fundamentales", ha dicho Batlle, que ha recordado que la protesta desencadenó en las primeras elecciones democráticas de 1977.

Ha subrayado que durante la Transición las "conquistas sociales no fueron concesiones gratuitas" y que esta huelga permitió forjar una nueva cultura política basada en el diálogo y un nuevo modelo de relación entre la Administración y los trabajadores públicos.

La exposición #BCNVAGA1976, comisariada por el historiador Daniel Venteo, repasa la historia de 'La noche de los funcionarios', en la que 2 meses después de la muerte del dictador Francisco Franco los trabajadores municipales protagonizaron un encierro reivindicativo en el Ayuntamiento de Barcelona.

Durante la noche del 17 al 18 de febrero, bomberos, guardias urbanos, personal administrativo y técnico, de la sanidad municipal, de las brigadas de limpieza y de mercados, entre otros, reclamaron al último alcalde designado por la dictadura derechos como el de huelga, reunión y manifestación, entonces ilegales.

La protesta, considerada la primera huelga de trabajadores públicos de España durante la Transición, cuestionaba la imagen del funcionario privilegiado y luchaba por un nuevo horizonte: el de un ayuntamiento democrático, transparente y al servicio de la ciudadanía.

Para ilustrar el evento, la exposición cuenta con fotografías procedentes del Arxiu Històric y el Arxiu Municipal de Barcelona, del Arxiu del Cos de Bombers de Barcelona y del Arxiu Nacional de Catalunya, entre otros, además de 5 imágenes de la agencia de noticias Europa Press.