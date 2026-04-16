Barcelona reflexiona sobre la "importancia de la cultura del agua" en una exposición en la Trinitat

Collboni inaugura la exposición 'Barcelona: aigua, clima i ciutat' en la Trinitat Nova - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha inaugurado este jueves la exposición 'Barcelona: aigua, clima i ciutat' dedicada a reflexionar sobre la "importancia de la cultura del agua" y analizar la historia de su gestión en la capital catalana a lo largo de los años.

"No hace tanto, salimos de una de las sequías más graves de nuestra historia", ha recordado Collboni en declaraciones a los medios, donde ha destacado la importancia de sensibilizarse sobre la gestión del agua para tomar conciencia de que el camino no se ha acabado.

Asimismo, ha destacado la política del Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) de acercar las exposiciones al "lugar donde las cosas pasaban" que, según el alcalde, las dotan de un valor añadido: en este caso, se encuentra en el antiguo depósito de la Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, que funcionó hasta 1989.

La muestra abrirá al gran público este fin de semana de 10 a 14 horas, con dos jornadas de puertas abiertas con visitas comentadas en las que los visitantes podrán disfrutar de la parte expositiva y de la parte patrimonial.

La parte expositiva se compone por una retrospectiva sobre la historia del agua, así como su gestión en la ciudad de Barcelona, y por una muestra de la Colección Ròmul Gavarró, una de las más importantes del país relacionadas con la obtención, distribución, consumo y uso del agua.