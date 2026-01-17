Barcelona reforma tres calles en el distrito de Nou Barris por 2,1 millones

Imagen de una de las calles del barrio de Porta - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ayuntamiento de Barcelona invertirá 2,3 millones de euros en la reforma integral de tres calles paralelas situadas en el barrio de Porta, en el distrito de Nou Barris, actuacion que forma parte del Pla de Manteniment Integral (PMI) en el marco del Pla Endreça. informa un comunicado del Ayuntamiento este sábado.

La reforma tendrá una duración prevista de seis meses y afectará en total a cerca de 5.500 metros cuadrados de las calles de Santa Pau, Emili Roca y Desfar, empezarán durante las próximas semanas y se prevé que estén finalizadas durante el segundo semestre del año 2026.

La remodelación integral de las tres calles supondrá el incremento del espacio destinado a peatones, ensanchamiento de las aceras, la mejora de las condiciones de accesibilidad y la introducción de una nueva franja de arbolado, así como la incorporación de nuevo mobiliario urbano y la mejora de la red de cloacas.

Concretamente, la reforma de la calle de Santa Pau tiene un presupuesto previsto de 1,1 millones de euros y afectará a unos 2.500 m2 de calle; la reforma de la calle Emili Roca está presupuestada en casi 735.000 euros y se producirá sobre una superficie de 1.700 m2 y, por último, la remodelación de la calle Desfar cuenta con un presupuesto de unos 475.000 m2 y afectará a 1.280 m2.

Xavier Mercé, regidor de Nou Barris ha explicado que "estas intervenciones se alinean con otras actuaciones recientes en materia de accesibilidad, como son las mejoras de las aceras de la calle Rio de Janeiro".