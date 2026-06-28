Barcelona reformará la calle Tenor Masini para que sea "más accesible y amable" para los ciudadanos

Imagen virtual de la reforma de la calle Tenor Masini de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente en Comisión de Gobierno el proyecto ejecutivo de reurbanización de la calle Tenor Masini, en el distrito de Sants-Montjuïc, para convertirla en una calle "más accesible y amable" para los ciudadanos.

La intervención convertirá "prácticamente toda la calle" en una plataforma única con prioridad para los viandantes, reduciendo el espacio destinado a los vehículos, informa el consistorio en un comunicado este domingo.

El proyecto prevé un coste aproximado de 2,24 millones de euros y que las obras se liciten e inicien durante el invierno de 2027, con una duración de un año.