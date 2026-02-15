Barcelona refuerza la limpieza en 2026 con 37 nuevas brigadas y 66 operarios diarios - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona aumenta este 2026 el número de equipos diarios de limpieza de las calles, con la incorporación de 37 nuevos equipos y 66 personas cada día que suponen un presupuesto mensual de 539.000 euros, informa en un comunicado este domingo.

Con este incremento la plantilla que limpia la vía pública sube hasta una media de 1.980 personas cada día, un refuerzo que se mantendrá durante todo el año para cubrir tareas de mantenimiento en los diez distritos de la ciudad.

Entre los servicios ampliados destaca la suma de cinco equipos para la limpieza de manchas y orines, junto a un aumento del 21% en el mantenimiento de parques y playas con especial atención a puntos como el Parc de la Maquinista, la plaza Nadal o los interiores de manzana de la Verneda.

El total de brigadas de barrio asciende a 33 unidades, lo que implica pasar de uno a diez equipos diarios en los diistritos de Horta-Guinardó y Nou Barris para trabajos de limpieza en solares, escaleras y retirada de maleza en las aceras.

Finalmente, en el ayuntamiento apela a evitar comportamientos incívicos para que el aumento del servicio de limpieza sea efectivo.