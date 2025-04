Barcelona renovará 2.500 m2 de pavimento de Portal de l'Àngel y de la calle Arcs este 2025

Batlle asegura que las obras de Via Laietana finalizarán entre junio y julio de este año

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Seguridad y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha anunciado que esta primavera el consistorio iniciará la renovación de unos 2.500 metros cuadrados (m2) de pavimento de la avenida de Portal de l'Àngel y de la calle de Arcs este 2025, reforma que contará con 1,56 millones de euros de presupuesto.

En rueda de prensa este jueves, ha explicado que el total de las obras se dividirá en cuatro fases: las dos primeras se iniciarán el próximo 24 de abril y se alargarán durante lo que queda de año, mientras que las dos finales se prevén abordar el próximo mandato con el objetivo de "dejar respirar y que todo se asiente".

Batlle ha sostenido que mientras dure la reforma se tratará de minimizar las molestias a los usuarios de estas vías, si bien ha sostenido que la renovación tanto de Portal de l'Àngel como de la calle de Arcs son "obras absolutamente necesarias" dado el estado actual del pavimento.

FASES

Estas dos primeras etapas de la reforma abordarán una superficie de 2.484 metros cuadrados, en los que se retirará la piedra granítica existente y la actual base de hormigón para construir nuevas piezas graníticas más gruesas, así como utilizando soluciones constructivas que aumenten la resistencia al tráfico rodado y de peatones.

De 24 de abril al 5 de mayo se realizarán los trabajos previos, y a continuación se abordará la reforma de la calle de Arcs: hasta el 18 de junio se trabajará en la mitad Llobregat, y a partir del 23 de junio en la mitad Besòs, mientras que a partir de julio se dará comienzo a la segunda fase.

En este momento, el consistorio prevé iniciar las obras del tramo final de Portal de l'Àngel, hasta la calle Montsió, con el objetivo de darlas por acabadas hacia final de año, donde se construirán tres espacios adicionales para árboles para generar nuevos espacios de sombra.

VIA LAIETANA

Batlle ha enmarcado las obras del Portal de l'Àngel en la renovación integral del distrito de Ciutat Vella, donde actualmente están siendo reformados dos de sus ejes centrales, la Rambla y la Via Laietana, actuaciones que ha asegurado que van "a buen ritmo y dentro de los plazos".

En el caso de la Rambla, ha fijado su inauguración en 2027, mientras que en el caso de Via Laietana ha afirmado que podrá reabrise de forma total este mismo verano, dando por finalizada una de las obras capitales que se están llevando a cabo en la capital catalana.

Al pregunársele por las posibles afectaciones de los restos arquitectónicos hallados en el marco de las obras, ha señalado que éstas no afectan al tronco central de la Via Laietana y que, por tanto, "entre finales de junio y comienzos de julio, la Via Laietana ya estará abierta y las obras habrán acabado".