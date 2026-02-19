Barcelona suma 37 brigadas y 66 personas diarias a los servicios de limpieza para 2026

Archivo - Una persona del servicio municipal de limpieza recoge basura, en el barrio del Raval de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha sumado 37 brigadas y 66 personas diarias más a los servicios de limpieza para 2026 al mantener los servicios especiales por la campaña de Navidad, subiendo el presupuesto a 539.000 euros al mes.

Lo ha anunciado la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, tras reunirse junto al alcalde, Jaume Collboni, con representantes de las 4 empresas concesionarias del servicio de limpieza y a los que han animado a no "bajar la guardia".

Así ha respondido el gobierno municipal al repunte de la limpieza entre las principales preocupaciones de los barceloneses, según el último barómetro municipal, que devolvía este ámbito al podio por detrás de la vivienda y la inseguridad, desbancando al turismo.

"Tenemos que seguir trabajando con la misma tensión porque es muy difícil recuperar esta percepción de preocupación sobre la limpieza de la ciudad, pero cuando la tienes recuperada es muy fácil perderla", ha advertido Bonet.

REFUERZOS

Entre los refuerzos de este año, destacan las mejoras en la cobertura del servicio de limpieza de orines y manchas con hasta 5 equipos para aumentar su frecuencia de paso por las calles de la ciudad.

También se ha incrementado el servicio de limpieza de parques para garantizar un mantenimiento más constante, al sumar también 5 equipos nuevos, que reforzarán especialmente los distritos de Sant Andreu y Sant Martí, que suman un total de 104 espacios verdes.

Por otro lado, se aumentarán en un 26% las brigadas de barrio, llegando hasta las 33 en toda la ciudad y pasando de 1 brigada a 10 en los distritos de Horta-Guinardó y Nou Barris.

Finalmente, también se ha ampliado la frecuencia de limpieza de contenedores en Ciutat Vella, se han reforzado los espacios de alta frecuencia del Eixample, se ha mejorado la limpieza de la Marina del Prat Vermell, entre otros.