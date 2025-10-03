Barcelona vuelve a introducir la lechuza común en la montaña de Montjuïc

El Ayuntamiento de Barcelona ha reintroducido la lechuza común en la montaña de Montjuïc. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Se trata de una especie protegida por su pérdida de población

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha reintroducido la lechuza común en la montaña de Montjuïc con el objetivo de recuperar esta especie protegida y amenazada que en las últimas décadas ha sufrido una disminución "considerable" de su población.

En un comunicado este viernes, el consistorio ha explicado que el proyecto se impulsa junto a la Generalitat, Galanthus, la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) y la Fundació Anticimex.

La iniciativa se ha desarrollado desde el Instituto Municipal de Parques y Jardines y la dirección de Patrimonio Cultural, en colaboración con el Centre de Fauna Salvatge de Vallcalent, donde se crían los ejemplares en cautividad.

En junio se liberaron 5 pollos en el Castillo de Montjuïc, alimentados con la técnica de 'hacking' durante 71 días, y los animales abandonaron el nido a finales de agosto.

El Castillo de Montjuïc y los jardines próximos se consideran hábitats adecuados para la lechuza, que encuentra refugio diurno y presas nocturnas, principalmente roedores.

ESTRATEGIA DE CONTROL

El proyecto prevé un seguimiento científico con cámaras de infrarrojos y dispositivos GPS en algunos ejemplares y contempla acciones de sensibilización ciudadana.

La actuación se enmarca en el Pla Natura Barcelona y el Pla Clima, que apuestan por soluciones basadas en la naturaleza y por un control integrado de plagas para reducir riesgos ambientales y de salud.

La vigilancia la lleva a cabo la ASPB y se basa en el control integrado buscando la "minimización de riesgos para las personas y el medio ambiente".