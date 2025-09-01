Barcino5G pide 100 actuaciones en infraestructuras barcelonesas y metropolitanas

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación Barcino5G ha hecho público un documento que plantea 100 actuaciones en infraestructuras barcelonesas y metropolitanas sobre movilidad, grandes infraestructuras, telecomunicaciones, servicios hidráulicos, sostenibilidad, telecomunicaciones, Nueva Economía y urbanismo, informa en un comunicado este lunes.

Su presidente, el exconcejal popular Alberto Fernández, ha defendido subsanar lo que ha calificado de carencias e improvisaciones, como "un aeropuerto sin pistas, una estación de Alta Velocidad sin trenes o un puerto sin conectividad ni accesos adecuados".

Fernández ha dicho que la capital catalana debe reforzar su conectividad con el Vallès y sumar su potencial al del conjunto del Àrea Metropolitana de Barcelona "siendo la ciudad condal el epicentro de una gran región metropolitana del sur de Europa y del Mediterráneo".

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

"La movilidad barcelonesa será metropolitana o no será", ha dicho, y ha considerado imprescindible una entente entre el Estado, la Generalitat, los ayuntamientos y el AMB y la plena colaboración público-privada.

El documento '100 inversiones para unas infraestructuras de 10' reclama disponer de una movilidad "eficiente y social"; fortalecer el transporte público de proximidad con la extensión y mejora de Rodalies y de Metro, tranvía y bus en el ámbito metropolitano y urbano barcelonés, y finalizar el ferrocarril de largo recorrido de viajeros y mercancías con el Corredor Mediterráneo.

Entre las propuestas está "promover la extendida y nueva Diagonal del siglo XXI desde Zona Universitària hasta Sant Feliu", 5,4 kilómetros, mediante la integración urbana y los laterales de la B-23.

También aborda el tranvía o metro ligero del Baix Llobregat, el desdoblamiento de la Ronda Litoral en el Morrot, actuaciones en Rodalies, Metro y Ferrocarrils, la estación intermodal o de AVE en el Vallès, la ampliación del Aeropuerto y la ciudad aeroportuaria, y las conexiones viarias y ferroviarias del Puerto.

Además, propone la conexión del río Ebro con Barcelona para el trasvase de agua sobrante, y reforzar la MAT con Francia y el suministro eléctrico.

El documento considera que "medio siglo después de aprobarse el PGM de 1976, el urbanismo metropolitano no acepta más demoras en la aprobación del Plan Director, el PDUM", aprobado inicialmente por el pleno del AMB en marzo de 2023.

Sobre infraestructuras de telecomunicaciones, propone impulsar un Plan Director estratégico de comunicaciones y de centros de datos "en el nuevo escenario tecnológico y geopolítico".