Bargalló descarta revocar el concierto a los Maristas "sentencia en mano"

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha descartado este martes revocar el concierto al Colegio Maristes Sants-Les Corts de Barcelona "sentencia en mano" tras hacerse pública la condena a su exprofesor Joaquín Benítez por abusos a alumnos.

Lo ha dicho preguntado por esta cuestión en rueda de prensa tras el Consell Executiu, y ha subrayado que la sentencia "es muy clara y contundente respecto a la responsabilidad del profesor".

Sobre la Fundació Champagnat de los Maristas, el fallo reconoce su responsabilidad subsidiaria, y les exonera de culpa judicial: "El fallo no pasa de aquí".

"Sentencia en mano no hay argumento para plantearse la revocación de un concierto educativo", ha destacado el conseller, después de que el coordinador del equipo de protección de la infancia de Maristes Catalunya, Raimon Novell, se haya mostrado convencido a Catalunya Ràdio en declaraciones recogidas por Europa Press de que no les retirarán el concierto, alegando que no sería justo.

"Tenemos abierto por lógica un expediente en que hay todas las denuncias sobre este caso y en general las que han recibido los juzgados o ha recogido la prensa", ha reiterado el conseller, después de valorar la sentencia la tarde de este lunes.