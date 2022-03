La Barts de Barcelona cerrará el 17 de abril al "no encajar" en las bases del concurso municipal

Barts Barcelona Arts on Stage

Barts Barcelona Arts on Stage, el proyecto de sala transversal creado y gestionado por The Project, cerrará el 17 de abril al considerar que su propuesta "no encaja" en las bases del concurso convocado por el Ayuntamiento de Barcelona para convertir el equipamiento de la avenida Paral·lel en la Casa de la Música.

En un comunicado este lunes, The Project ha asegurado que "las discrepancias en el detalle y el contenido del nuevo concurso para la gestión del teatro, que limita el uso solo a la música, hace inviable la continuidad de lo que es y lo que ha sido Barts y su propuesta transversal y multiescénica".

"Este hecho nos ha hecho tomar la dolorosa decisión de no presentar una propuesta de continuidad de nuestro proyecto, ya que estaría condenada de antemano", ha subrayado.

Ha recordado que el Barts abrió en noviembre de 2012 y que ha conseguido "devolver a la ciudad un local que, desde 1994 y a pesar de algunos intentos anteriores, no había llegado a reubicarse en el imaginario del público", por el que en esta etapa han pasado 1.500.000 espectadores.

Ha remarcado que con una imagen contemporánea y actual ha sido un teatro donde, con más de 1.500 funciones, se han alternado artistas y compañías consolidadas con las más emergentes, y en la línea de artes escénicas ha optado por la comedia más ácida y actual.

Como sala de conciertos, The Project ha recordado que se ha convertido en "un espacio abierto a todo el mundo sin distinción, promotores y festivales", con casi un millar de artistas, y ha remarcado que también ha sido un equipamiento para circo y espectáculos familiares.

La sala ha agradecido a aquellos que les han apoyado, "especialmente a lo largo de los últimos meses", artistas, promotores de conciertos, compañías de teatro, asociaciones, patrocinadores, empresas colaboradoras y a los espectadores.