Batet cuestiona que el PSC asuma las propuestas de Junts en el Debate de Política General

Archivo - El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, a su llegada a una rueda de prensa en el Parlament, a 1 de febrero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Junts per Catalunya ve el retorno del tripartito y un cambio de ciclo en la polí - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha cuestionado que el PSC vaya a asumir las propuestas de Junts en el Debate de Política General, que se celebrará del 7 al 9 de octubre.

"Veremos qué hacen en las votaciones en el Debate de Política General. Son especialistas en decir una cosa y hacer la contraria", ha criticado en un mensaje en 'X' este martes recogido por Europa Press, en respuesta a las palabras de la portavoz socialista en el Parlament, Elena Díaz, que ha afirmado que las propuestas de Junts deberían de ser fácilmente asumibles.

El dirigente de Junts ha criticado que, en este año de legislatura, "PSC+PP+VOX ya suman 84 votaciones bloqueando la defensa de los intereses del país".