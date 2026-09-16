BBVA renueva su colaboración con BNEW, que contará con una vertical de IA

El director regional de BBVA en Catalunya, Francisco Pla, y la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, durante la renovación de la colaboración entre ambas entidades. - CZFB / BBVA

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director regional de BBVA en Catalunya, Francisco Pla, y la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, han firmado este miércoles la renovación de la colaboración de la entidad bancaria en la Barcelona New Economy Week (BNEW), que este año contará con una vertical dedicada a la IA.

Pla ha explicado que el BNEW se ha consolidado como un punto de encuentro de referencia en la nueva economía y para BBVA apoyar el certamen es una "evolución natural" de su compromiso, recogen ambas entidades en un comunicado conjunto este miércoles.

También ha destacado la creación en esta edición de la vertical de IA: "Creemos que la IA puede contribuir a que las empresas sean más eficientes, innovadoras y competitivas, y queremos estar a su lado en este proceso, sumando nuestras capacidades y experiencia tecnológica al conocimiento cercano de su realidad y de sus retos", ha expresado.

Sorigué, por su parte, ha afirmado que el acuerdo con la entidad muestra el compromiso con un evento "diferente y único" y un espacio de debate entre empresas, instituciones, profesionales y emprendedores de industrias innovadoras.

La séptima edición del BNEW se celebrará del 5 al 7 de octubre de 2026 en DFactory Barcelona y contará con un programa de 50 sesiones de contenido, 270 oradores y más de 40 actividades experienciales.