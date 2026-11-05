BBVA Spark alcanza los 1.500 millones de financiación para empresas tecnológicas de alto crecimiento

El responsable de BBVA Spark, Santiago Muguruza - BBVA SPARK

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

BBVA Spark ha alcanzado los 1.500 millones de euros en financiación comprometida para empresas tecnológicas de alto crecimiento, según ha explicado su responsable, Santiago Muguruza, en el BBVA Spark Summit, celebrado este jueves en Barcelona, informa el banco en un comunicado.

BBVA Spark ha desarrollado una propuesta de servicios financieros especializada en compañías innovadoras y de alto crecimiento, que van desde servicios para facilitar su operativa diaria hasta soluciones de financiación estructurada cuando realmente las necesitan.

Además, la entidad está trabajando para crecer en Europa, "con la ambición de convertirse en uno de los socios financieros de referencia para las compañías tecnológicas de alto crecimiento del continente".

Muguruza ha explicado que "Europa tiene el talento y la ambición necesarios para crear líderes tecnológicos globales y queremos desempeñar un papel más importante para ayudarles a crecer".

Ha celebrado que "Europa está viviendo un auténtico renacimiento industrial", con una nueva generación de emprendedores que está impulsando sectores como robótica, inteligencia artificial y computación cuántica.