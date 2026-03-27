El BCN Digital Challenge de la CEU UAO impulsa el talento universitario en el tercer sector

Estudiantes en el BCN Digital Challenge de la CEU UAO - CEU UAO

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El BCN Digital Challenge, certamen impulsado por el Club de Emprendedores de la Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO), ha vuelto a impulsar el talento universitario para "transformar" el tercer sector, informa la universidad en un comunicado este viernes.

Este año, en su 14 edición, el concurso ha puesto el foco en problemáticas sociales actuales, "demostrando así el compromiso de los estudiantes con el desarrollo de soluciones transformadoras" para afrontar tres desafíos reales planteados por 3 organizaciones.

Se trata de Càritas, Aredi y Citilab, que este año han sido las entidades que han definido los retos, todos ellos "orientados a generar un impacto social concreto y medible"; y, con la alianza EUonAIR, esta edición ha incorporado a estudiantes internacionales.

En el desafío planteado por Càritas, el equipo 'Pueblos que acogen obtuvo' el primer premio con una iniciativa para mejorar el acceso a una vivienda digna para personas en situación de vulnerabilidad.

El equipo ganador en la propuesta de Aredi presentó 'BLUS', una propuesta centrada en facilitar la autogestión y la inclusión educativa de personas con diabetes mediante herramientas digitales accesibles.

Respecto al reto de Citilab, el ganador fue 'NovaBuilders', un proyecto basado en la IA que busca acercar la alfabetización digital a comunidades con menos recursos tecnológicos.