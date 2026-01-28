El BCN Film Fest celebra 10 años con Willem Dafoe y el estreno español de 'The Birthday Party'

Àngel Romero y Conxita Casanovas durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El BCN Film Fest, que entre el 16 y el 24 de abril celebrará su 10 edición, tendrá como invitados al actor Willem Dafoe --en el marco del estreno español de 'The Birthday Party'-- y al director turco Fatih Akin, que presentará, también por primera vez en España, 'La isla de Amrum'.

Así lo han explicado la directora del BCN Film Fest, Conxita Casanovas, y el coordinador, Àngel Romero, en una rueda de prensa en los cines Verdi de Barcelona --que celebran su centenario este año y volverán a actuar como sede principal del festival--, en la que han avanzado parte de la programación y han apuntado que no descartan anunciar nuevos invitados: "Un aniversario debe tener sorpresas".

El certamen acogerá también el estreno mundial de 'Por qué no escribo nada', el documental de Isabel Fernández sobre Carmen Laforet, que "refuerza el vínculo del BCN Film Fest con la literatura y la ciudad", según Casanovas.

SECCIÓN OFICIAL A CONCURSO

Tanto 'La isla de Amrum' como 'Por qué no escribo nada' formarán parte de la sección oficial a concurso, que contará con un jurado presidido por el director y guionista Joaquim Oristrell, acompañado de los actores Miki Esparbé y Àngels Gonyalons.

En dicha sección se incluyen también las 'première' españolas de 'Pálida luz den las colinas', de Kei Ishikawa; 'Primavera', la ópera prima del director de escena Damiano Michieletto; 'Rosemead', de Eric Lin, protagonizada por Lucy Liu; 'Solomamma', de la noruega Janicke Askevold; 'The Coral', de Nicholas Hytner, con Raloh Fiennes como protagonista, y 'Unidentified' de Haifaa Al-Mansour, una de las pocas directoras mujeres de Arabia Saudí.

FUERA DE CONCURSO

El estreno español de 'The Birthday Party', de Miguel Ángel Jiménez, será parte de la Sección oficial fuera de competición, con Willem Dafoe como protagonista --que asistirá al festival-- y un reparto completado por Emma Suárez, Victoria Carmen Sonne, Joe Cole, Carlos Cuevas, Francesc Garrido y Maria Pau Pigem.

Fuera de concurso también se podrán ver, por primera vez en Catalunya, 'Duse', de Pietro Marcello; 'Love me tender', de Anne Cazenave Cambet, y 'Magallanes' de Lav Díaz, producida por Albert Serra y Montse Triola.

LOS IMPRESCINDIBLES

El BCN Film Fest ha programado 'Los náufragos del destino', de Chalux, la primera película que se pudo ver en los cines Verdi, en el marco del centenario de la sala, como parte de la programación de 'Imprescindibles'.

La sección recorrerá un siglo de cine con proyecciones de 'Encadenados', de Alfred Hitchcock, que protagoniza el cartel del festival; 'Repulsión', de Roman Polanski; 'Gritos y Susurros', de Ingmar Bergman; 'Cinema Paradiso', de Giuseppe Tornatore; 'Eyes wide shut', de Stanley Kubrick, o 'Estiu 1993', de Carla Simón, entre otros.

Además, habrá un pase especial con música en directo de las dos partes de 'Los Nibelungos', de Fritz Lang, en la Filmoteca de Catalunya, que será una de las sedes complementarias del festival junto al Ateneu Barcelonès, la Biblioteca Jaume Fuster, el CaixaForum, la Casa Seat y el Instituto Francés.

OTRAS SECCIONES

En el marco de 'Cinema amb Gràcia', se proyectará por primera vez en España 'Un taxi en Tokio', de Yôji Kamada, mientras en la 'Zona oberta' se podrán ver 'Good Boy', de Jan Komasa, protagonizada por Stephen Graham, y 'The Ozu diaries', de Daniel Raim.

Asimismo, el BCN Film Fest estrenará este año 'Made in Barcelona', una sección dedicada a filmes que tengan a la capital catalana como protagonista, a falta de confirmar cuál será este año, y mantiene su 'Quinzena a l'escola', con una programación escolar de películas "con valores educativos" como 'Los domingos', 'Frankenstein' o 'El 47'.

Un año más, el festival acoge un ciclo de cine asiático que, en esta ocasión, en vez de a un país o a un género, está centrado en las mujeres directoras, en el que se proyectarán 'Pechos eternos', de Kinuyo Tanaka; 'Aguas tranquilas' de Naomi Kawase; 'Lipstick under my burkha', de Alankrita Shrivastava, o 'The Farewell', de Lulu Wang, entre otros.