El BCN Film Fest tendrá el nuevo documental de Oliver Stone sobre JFK y una adaptación de 'Maigret'

Homenajeará al productor Jeremy Thomas, que acudirá al festival

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El VI Festival Internacional de Cinema de Barcelona-Sant Jordi (BCN Film Fest) proyectará el nuevo documental de Oliver Stone, 'JFK Revisited: Through the Looking Glass', con la que vuelve a investigar el asesinato de John Fitzgerald Kennedy 30 años después de 'JFK', y las películas 'Maigret', de Patrice Leconte y protagonizada por Gerard Depardieu, y 'Eugénie Grandet', de Marc Dugain, adaptaciones de obras de Georges Simenon y Honoré de Balzac, respectivamente.

La sección oficial del festival, que se celebra del 21 al 29 de abril, contará también con las películas 'The electrical life of Louis Wain', de Will Sharpe, una obra dedicada al pintor inglés, conocido por sus retratos de gatos protagonizada por Benedict Cumberbatch y Claire Foy; 'Les choses humaines', de Yvan Attal, y 'The phantom of the open', de Craig Roberts, según ha explicado la directora del festival, Conxita Casanovas, en rueda de prensa este miércoles.

Fuera de competición, el festival proyectará 'I want to talk about Duras', de Claire Simon, sobre la escritora y cineasta Marguerite Duras, y 'The world champion', de Aleksey Sidorov, que sigue el enfrentamiento "legendario" de la historia del ajedrez entre Anatoly Karpov y Viktor Korchnoi, y cuya proyección irá acompañada de la presencia de Karpov, que jugará una partida de ajedrez con ocho rivales de forma simultánea.

Asimismo, dentro de la sección China by Cineasia, se podrá ver 'The Battle at Lake Changjin', de Chen Kaige, Dante Lam y Tsui Hark, la película china más taquillera de la historia.

Son todas películas que se estrenarán por primera vez en España, exceptuando la de Simon, que ya se pudo ver en el Festival de San Sebastián en 2021.

JEREMY THOMAS

Fuera de competición, también proyectarán 'The storms of Jeremy Thomas', un documental de Mark Cousins sobre el productor Jeremy Thomas, que en esta edición protagoniza la sección Imprescindibles, y que ambos presentarán de forma presencial.

Con Thomas, el festival quiere reivindicar la figura del productor, y recuperar algunos de los títulos más importantes de su carrera, como 'Crash' y 'El almuerzo desnudo', de David Cronenberg; 'Feliz Navidad, Mr. Lawrence', de Nagisha Oshima, o la única película que dirigió, 'Todos los animales pequeños'.

Las películas de Bernardo Bertolucci 'El cielo protector', 'Soñadores' y 'El último emperador' también se proyectarán en esta sección, y esta última ha sido elegida para ilustrar el cartel de este año porque, a juicio de Casanovas, refleja muy bien el espíritu "alegre, vitalista y luminoso" de la edición.

Como novedades de este año, Casanovas también ha destacado el patrocinio de Netflix y Grup 62, y la nueva sección de cortometrajes que se realizará en colaboración con la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac).