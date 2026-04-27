BCN PID, Vall d'Hebron y Grifols han atendido a 360 personas en su plan de apoyo a inmunodeficientes

Archivo - Sede de Grifols en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Barcelona PID Foundation y el Hospital Vall d'Hebron en colaboración con Grifols impulsan desde hace cinco años el programa 'Ya soy mayor. Tengo una IDP y no estoy solo', destinado a ofrecer recursos a personas adultas con inmunodeficiencias primarias, periodo en el que han atendido a más de 360 personas, informan Grifols y la fundación en un comunicado conjunto este lunes.

La vicepresidenta de la BCN PID Foundation y familiar de un paciente con una IDP, Carlota Villar, ha explicado que "el balance del programa es muy positivo, con un elevado grado de satisfacción entre los participantes, que destacan la utilidad del apoyo psicológico y una mejora en su calidad de vida".

El vicepresidente de International Corporate Affairs de Grifols, Santi González, por su parte, ha asegurado que apoyar iniciativas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas forma parte del ADN de la compañía, y resaltado que esta es "una oportunidad para abordar el manejo de las IDP de manera holística, velando por el bienestar físico y también emocional de los pacientes y de su entorno, más allá de la patología".

FAMILIARES

Del total de la atención ofrecida por el programa, un 70% de las personas son familiares de los pacientes, lo que evidencia, añaden ambas entidades, el impacto emocional y psicosocial de estas enfermedades en el entorno más cercano de los pacientes.

"El impacto emocional de estas enfermedades afecta tanto a los pacientes como a su entorno más cercano, haciendo imprescindible contar con recursos de apoyo adecuados", defienden, en el marco de la Semana Mundial de las Inmunodeficiencias Primarias, que se celebra del 22 al 29 de abril.

PROGRAMA

Desde su lanzamiento en 2021 tras el éxito de una iniciativa similar entre niños y adolescentes, otros hospitales se han unido al programa como colaboradores y en los que se ha replicado el modelo asistencial, como el Hospital de Bellvitge (Barcelona), el Hospital Germans Trias i Pujol (Barcelona) y el Hospital del Mar (Barcelona) y el Hospital la Fe (Valencia).

El programa ofrece atención psicosocial de forma online, un modelo que busca facilitar el acceso "equitativo" al apoyo psicológico y eliminar barreras como la distancia, las limitaciones de movilidad o la frecuencia de ingresos hospitalarios, y se dirige tanto a personas que residen en España o temporalmente en otros países.

FUTURO

Ante los buenos resultados de la iniciativa hasta la fecha, han anunciado ambas entidades, los impulsores prevé seguir ampliando la cobertura de la misma y llegar así a más pacientes y familias.

También se reforzarán los recursos destinados a la atención psicológica y otros cuatro centros españoles "de referencia" han mostrado su interés de incorporarse a la inciativa.