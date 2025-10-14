BComú llama a participar en la huelga del 15 de octubre contra "el genocidio en Gaza"

Cientos de personas durante una manifestación en apoyo a Palestina en Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de Barcelona En Comú (BComú) Max Cahner i Laura Cañadas han llamado a la participación en la huelga de este miércoles 15 de octubre, "así como de cualquier movilización que contribuya a denunciar el genocidio en Gaza y señalar los cómplices".

En un comunicado este martes, la formación ha enfatizado que "cualquier acuerdo que no implique poner fin a la ocupación, el bloqueo y el apartheid que sufre el pueblo palestino no será un acuerdo de paz viable".

También ha asegurado que "en coherencia con esta decisión", la sede de los comunes permanecerá cerrada el 15 de octubre para facilitar que sus trabajadores se adhieran a la huelga.