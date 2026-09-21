BComú pide "valentía política" a Collboni y que negocie las Ordenanzas Fiscales con los grupos

Archivo - La número 3 de En Comú Podem por Barcelona, Jess González interviene durante el acto ‘La cultura que Catalunya merece’, en Barcelona, Catalunya (España), a 11 de febrero de 2021. El acto se enmarca dentro de la campaña electoral de En Comú Podem - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal de BComú Jess González ha pedido al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que tenga "valentía política", retire su propuesta de Ordenanzas Fiscales para 2027 y las negocie con el resto de grupos antes de llevarlas a votación este martes.

En declaraciones a los medios este lunes, ha lamentado que el gobierno municipal haya optado por hacer progresiva la subida del impuesto turístico a los cruceristas de paso cuando se podría subir a los 30 euros directamente, gracias al consenso del Parlament.

"El impacto que tiene ahora mismo la presión turística en las calles, los alquileres y la vida de nuestros vecinos no es progresiva, así que no daremos apoyo a unas Ordenanzas Fiscales que van a las rebajas", ha sostenido González.

CENTROS DEPORTIVOS

Por otro lado, ha presentado una propuesta para limitar en los 40 euros mensuales la cuota de los centros deportivos municipales, que defenderán en el pleno de este viernes, para ayudar a los vecinos y vecinas de la ciudad contra el encarecimiento de la vida.

"Barcelona debe ser una ciudad que podamos permitirnos todos y siendo también los gimnasios no sólo un lugar donde hacer deporte, sino salud y comunidad", ha defendido González.