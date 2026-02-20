BComú reclama una mesa de trabajo para aplicar la limitación de compras especulativas en Barcelona

Archivo - Construcción de un edificio sostenible en Vallcarca, a 31 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de BComú, Gemma Tarafa, ha reclamado que se convoque "de forma urgente" una mesa de trabajo para aplicar la limitación de compras especulativas de vivienda en Barcelona, acordada por Comuns y el Govern en el marco de los presupuestos de la Generalitat.

En una carta dirigida al alcalde, Jaume Collboni, a la que ha tenido acceso Europa Press, la líder de BComú ha pedido que la mesa aborde los "trámites, estudios e informes necesarios" para aprobar un nuevo plan especial urbanístico que permita incorporar la medida desde el consistorio.

Tarafa ha recordado a Collboni que en el próximo pleno está previsto aprobar una modificación del plan general metropolitano (MPGM) para definir que las viviendas de Barcelona son para vivir, no para hacer de ellas un negocio.

"Con ello, sin embargo, no será suficiente, debemos remachar el clavo y trabajar para aprobar el plan especial que debe culminar el trabajo", ha defendido la dirigente de los Comuns en su carta.

Tras formalizarse el acuerdo entre Comuns y Govern este jueves, que definió como valiente y positivo para la ciudadanía, Tarafa ya urgió a Collboni a que Barcelona sea la "primera ciudad" de Catalunya en aplicar la limitación de compras especulativas de vivienda.