BComú reclamará a Collboni que aplique la reserva del 30% tras la ratificación del Tribunal Supremo

Serra y Martín en rueda de prensa este miércoles. - EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejal de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, ha reclamado al alcalde, Jaume Collboni, que aplique la reserva del 30% de viviendas protegidas en nuevas promociones y que sancione a quién no lo haga, después de que el Tribunal Supremo (TS) ratificara la validez de la norma este lunes.

"Las sanciones millonarias se tienen que reactivar, se tiene que volver a inspeccionar los bloques que hace años que los vecinos alertan de que se producen vulneraciones de la normativa", ha recalcado en rueda de prensa este miércoles, junto al concejal de BComú, Marc Serra, en la que ha apuntado que se lo recordarán en el pleno de este viernes.

Por su parte, Serra ha criticado que las declaraciones de Collboni celebrando la sentencia del TS son "hipócritas", ya que no ha puesto ninguna sanción en 2 años y ha archivado los expedientes que abrieron durante su etapa de gobierno con la exalcaldesa Ada Colau al frente.

COMPRAS ESPECULATIVAS

Además, los comuns pedirán en el plenario a Collboni que apruebe la regulación de las compras especulativas de vivienda para ser la "primera ciudad del estado" que aplique la nueva regulación y ha lamentado que el gobierno municipal no lo haya incluido aún en el orden del día.

"Está siendo un incumplimiento flagrante del acuerdo al que llegamos para aprobar las ordenanzas fiscales. Está bloqueando la aprobación de una nueva normativa urbanística que supone un cambio de paradigma", ha sostenido Martín, a la vez que ha afirmado que en 6 meses pueden acabar con los 'colivings' y alquileres de temporada si se aprueba la iniciativa.