BComú recuerda a Collboni que tuvo 100 días para preparar el impacto de la regularización

González en declaraciones a los medios este miércoles. - EUROPA PRESS

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Bcomú en el Ayuntamiento de Barcelona, Jess González, ha recordado al alcalde, Jaume Collboni, que ha tenido 100 días desde que se anunció la regularización extraordinaria de migrantes para preparar su impacto en la ciudad.

"Lo que vivimos hoy aquí es una rectificación por parte del gobierno de Collboni y, además, una constatación de que llegan tarde y mal", ha afirmado en declaraciones a los medios este miércoles, refiriéndose a la apertura del pabellón 2 de la Fira de Barcelona de Montjuïc por parte del Ayuntamiento para la segunda fase del proceso.

Ha lamentado que el gobierno municipal no haya activado más recursos hasta que no han visto las "colas kilométricas llegar al despacho de Collboni".

Por todo ello ha insistido en la petición de habilitar una ventana única para agilizar el proceso, una propuesta que ya llevaron en el pleno de abril, y han reclamado "más celeridad y recursos" para expedir el volante del padrón.

Finalmente, ha pedido saber qué está haciendo el gobierno municipal para presionar a aquellos consulados que "no se lo están poniendo fácil a sus vecinos", pese a que no sea su competencia.