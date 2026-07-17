El bebé maltratado de Barcelona presentaba lesiones anales que no se produjeron en una sola acción

Archivo - Vista de la fachada de la Ciutat de la Justicia, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una pediatra del Hospital Sant Pau de Barcelona que atendió al bebé de 6 semanas a cuyos padres se investiga como presuntos autores de lesiones graves y agresión con penetración ha asegurado que el pequeño presentaba lesiones anales de diversa evolución, por lo que afirma que no se produjeron en una sola acción, han explicado fuentes judiciales a Europa Press.

Así lo ha relatado este viernes ante el juez de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Barcelona, donde también han declarado otros 3 facultativos del mismo hospital, cuyo centro activó el protocolo de maltrato y derivó al pequeño a Vall d'Hebron tras detectar lesiones graves.

El bebé presentaba cicatrices en esa zona, por lo que las lesiones se produjeron presuntamente en diversos momentos.

16 DE MARZO SE ACTIVA EL PROTOCOLO

Tras examinar al pequeño en una visita médica para conocer los resultados de una prueba anterior, los pediatras de Sant Pau sospecharon que podía estar produciéndose un episodio de maltrato por parte de sus progenitores, y fue el 16 de marzo cuando se activó el protocolo.

Anteriormente, los padres acudieron el día 10 de marzo a un CAP del Eixample después de que se le detectara un hematoma en la zona testicular, y los padres explicaron en ese momento que esa lesión era consecuencia de la colocación de una bolsa de orina, una tesis que los médicos han descartado.

ACTITUD "DISTANTE" DE LOS PADRES

Las mismas fuentes han añadido que cuando los facultativos de Sant Pau comunicaron a los padres que activarían el protocolo por malos tratos, estos "no reaccionaron de ningún modo".

Por otro lado, la defensa de la madre asegura que esta pidió explícitamente que se investigara todo lo que fuera necesario.

Además, en una segunda exploración del menor en la que los padres pudieron estar presentes , mostraron una actitud "distante" con el pequeño, según dichas fuentes.