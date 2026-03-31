BEI y Govern acuerdan un préstamo de 300 millones para prolongar la L8 de FGC

Archivo - Varios operarios trabajan en las obras de la L8 en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha dado luz verde al Departamento de Economía y Finanzas para formalizar un endeudamiento a largo plazo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar la prolongación de la línea 8 de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) por un importe máximo de 300 millones.

Los fondos irán destinados tanto a financiar los estudios técnicos, la construcción de las obras y las instalaciones y la puesta en servicio de la extensión de la línea entre Plaça Espanya y Gràcia, una infraestructura ferroviaria subterránea de 4,1 kilómetros, informa el Govern este martes en un comunicado posterior al Consell Executiu.

El préstamo cuenta con un plazo máximo de 30 años, incluidos 6 de carencia, y un periodo de amortización opcional, semestral o anual, y ha recibido ya el visto bueno del Consejo de Ministros.

En total, el proyecto de prolongación cuenta con una inversión prevista de más de 400 millones de euros y beneficiará a un total de 19,5 usuarios anualmente, según datos compartidos por el Govern.

OBRAS

Las obras supondrán la construcción de tres nuevas estaciones (Hospital Clínic, Francesc Macià y Gràcia) y remodelación de otras dos ya existentes (Plaça Espanya y Gràcia, en la línea Barcelona-Vallès).

Por el momento, el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ya ha empezado a transportar las piezas de la tuneladora al lugar de inicio de las obras cerca de Plaça Espanya, con previsión de que empiece la perforación hasta la estación de Gràcia este verano.

Además, próximamente comenzarán las obras para construir una galería que permita la extracción de la tierra excavada y continúan las obras de remodelación de la estación de Plaça Espanya y la ejecución de las nuevas paradas.