Bendodo aboga por una Diada de concordia ante el "enfrentamiento y retroceso" independentista

Alejandro Fernández lamenta que "todo va sustancialmente peor" tras un año del Govern de Illa

SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y diputado en el Congreso, Elías Bendodo, ha abogado por una Diada de Catalunya de concordia frente a la que, a su juicio, defiende el independentismo de "enfrentamiento y retroceso económico".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios junto al presidente de la formación en Catalunya, Alejandro Fernández, tras asistir a la reunión de inicio de curso político del PP catalán de este martes en Sant Joan Despí (Barcelona).

Ha sostenido que una "Diada de concordia significaría que el mayor problema del país, que es la vivienda, sea el mayor problema de Catalunya", y ha criticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se dedique a dialogar con el independentismo en el extranjero, en alusión a la reunión que mantuvo con el expresidente del Govern y líder de Junts, Carles Puigdemont, en Waterloo (Bélgica).

En este sentido, ha acusado a Illa de ser el "suplente de (Santos) Cerdán, que es el nuevo papel que le ha encomendado Pedro Sánchez" y ha lamentado ambos líderes aguantan y resisten dejándose chantajear por los independentistas sin aprobar presupuestos.

"Son como dos gotas de agua", ha ironizado Bendodo, que ha defendido que la normalidad volverá a Catalunya cuando vuelvan las empresas, la seguridad, al riqueza y la generación de empleo, no cuando vuelva Puigdemont.

ALTERNATIVA

Por su parte, el líder del PP catalán ha reprochado la "anomalía absoluta" en la que cree que está instalada la Generalitat de Catalunya, y ha acusado al Govern de un profundo desprecio a las instituciones al negociar en países extranjeros de manera opaca, textualmente.

"Esto es una anomalía, pero para nosotros no va a ser un obstáculo, aunque nos parezca una vergüenza", ha asegurado Fernández, que ha erigido al PP como la única alternativa que desde un futuro Gobierno y una aportación sólida en Catalunya puede hacer que la comunidad vuelva avanzar.

Un año después de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, ha lamentado que "prácticamente todo va sustancialmente peor", por lo que ha afirmado que desde el PP catalán plantearán alternativas en educación, política fiscal, vivienda e inmigración.

"Nuestro grupo parlamentario, que evidentemente no es mayoritario, pero es una fuerza política relevante en el Parlament, va a seguir creciendo con estas políticas", ha apuntado Fernández.

SENYERA

Respecto a la 'senyera' de grandes dimensiones que se izará ante el Parlament, en el Parc de la Ciutadella, como pistoletazo de salida a los actos de la Diada, el líder del PP catalán ha sostenido que "no son tiempos ahora de gastarse dinero que podrían ir a causas sociales mucho más justas".

Asimismo, ha opinado que actualmente los catalanes lo que piden es austeridad y un poco de sensatez, no épica: "En la corte de Luis XVI seguro que había unas banderas gigantes, ¿no? Los tiempos han cambiado, y creo que han cambiado para bien", ha ironizado Fernández.